Capital brindó un gran espectáculo musical, gastronómico y artesanal en el inicio del otoño

EL REPORTERO 22 de marzo de 2026
Susana fiesta

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, llevó adelante la actividad cultural “Ciudad de las cuatro estaciones: San Juan en Otoño”, una propuesta que dio la bienvenida a la nueva estación con música, danza, gastronomía y artesanías.

El evento se desarrolló en la plaza Hipólito Yrigoyen, conocida popularmente como “La Jorobita”, y contó con un importante marco de público que se acercó a compartir una tarde-noche cargada de cultura, tradición y encuentro.

En la oportunidad, la intendente de la Ciudad de San Juan, Dra. Susana Laciar, destacó el significado de la fecha y la importancia de estos espacios de participación comunitaria.
“Hoy, 21 de marzo, comienza el otoño. El otoño en San Juan es único, motiva el encuentro, la cultura y la tradición, y nos invita a abrazarnos para seguir construyendo juntos esta ciudad que cada día recupera identidad, cultura y valores, la capital de todos los sanjuaninos”, expresó.

En otro pasaje de su mensaje, la jefa comunal agregó:
“Los valores de la Ciudad de San Juan están en cada uno de ustedes: en cada encuentro, en cada obra, en cada servicio, en cada actividad, en cada palabra, en cada diálogo y en cada abrazo sincero que construye nuestra querida ciudad”.
La propuesta artística contó con la presentación de reconocidos artistas y agrupaciones locales, entre ellos Giselle Aldeco, Caile, El 750, Mateo Pintor, Malambo Amazonas, y los ballets municipales “San Juan Nuestro Tiempo” y “Sembrando Ilusiones”. La jornada también incluyó un DJ set a cargo de Javi Gon y la conducción de Maru Silva y Edu Farías, quienes acompañaron el desarrollo del espectáculo.

Además, los asistentes pudieron recorrer el paseo de artesanos y disfrutar de una variada oferta gastronómica, consolidando un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Del evento también participaron concejales y demás funcionarios del Dpto. Ejecutivo Municipal.

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE

Más historias

arbolado publico 1 capital

Arbolado público: semana del 23 al 29 de marzo

EL REPORTERO 22 de marzo de 2026
municipalidad de capital fachada

Capital mantendrá operativos los servicios esenciales en el feriado largo

EL REPORTERO 20 de marzo de 2026
San juan otoño

Ciudad de las Cuatro Estaciones: San Juan en Otoño

EL REPORTERO 19 de marzo de 2026