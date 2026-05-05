Capital impulsa un Plan Integral de Cardioasistencia junto a la Fundación Clínica El Castaño

El acuerdo prevé capacitación en RCP-DEA, diseño de planes de contingencia y certificación de áreas cardioasistidas en dependencias municipales durante 2026.

Hoy, en el despacho de Intendencia, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan firmó el Acta Complementaria N° 2 con la Fundación de Clínica El Castaño, en el marco del Convenio de Asistencia y Cooperación N° 3179, con el objetivo de diseñar y ejecutar un Plan de Cardioasistencia en el ámbito municipal.

El acuerdo establece la capacitación de personal en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), el desarrollo de planes de contingencia y el asesoramiento técnico para la certificación de áreas cardioasistidas en edificios y espacios de competencia municipal.

La firma fue encabezada por la intendente Susana Laciar y el presidente de la Fundación, Walter Stoermann, y contó con la participación del secretario de Gobierno, Juan Sansó, y el director de Salud, Federico Amuchastegui.

El programa se desarrollará en tres etapas: capacitación de agentes municipales, diseño y asesoramiento del plan de contingencia, y realización de simulacros.

En cuanto a las responsabilidades, la Fundación asume el respaldo técnico de los contenidos impartidos, mientras que la Municipalidad será responsable del mantenimiento de los equipos DEA y la custodia de las instalaciones.

SUSANA LACIAR | UNA VECINA INTENDENTE