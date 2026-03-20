Capital mantendrá operativos los servicios esenciales en el feriado largo

EL REPORTERO 20 de marzo de 2026
municipalidad de capital fachada

La Ciudad de San Juan comunica cómo será el funcionamiento de las prestaciones, asegurando la continuidad de los servicios esenciales.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica el esquema de funcionamiento de sus servicios durante lunes 23 y martes 24. En ambas jornadas, se mantendrán operativas las áreas esenciales, reafirmando el compromiso de no descuidar la atención y el acompañamiento a los vecinos.

Este el detalle de los servicios:
Servicio Fúnebre
• Lunes 23: atención las 24 horas
• Martes 24: atención las 24 horas


Cementerio Municipal
• Lunes 23: abierto de 8:00 a 19:00
• Martes 24: abierto de 8:00 a 19:00


Feria y Mercado de Abasto
• Lunes 23: cerrado
• Martes 24: abierto


ECO-SEM
• Lunes 23: sin actividad
• Martes 24: sin actividad


Monitores Urbanos
• Lunes 23: guardias mínimas
• Martes 24: guardias mínimas


Grúa y Playa de Remoción
• Lunes 23: guardias mínimas
• Martes 24: guardias mínimas


Recolección de residuos
• Lunes 23: actividad normal
• Martes 24: actividad normal


Servicio de Emergencia Municipal
• Lunes 23: atención normal
• Martes 24: atención normal

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