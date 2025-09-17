Capital presentó la renovación de Avenida Paula Albarracín de Sarmiento

El vicegobernador Fabián Martín participó del acto junto a la intendenta Susana Laciar y los diputados provinciales Federico Rizo, Carlos Jaime, María Rita Lascano, Luis Rueda y Gustavo Núñez.

La Ciudad de San Juan inauguró oficialmente las obras de transformación urbana en Avenida Paula Albarracín de Sarmiento, en el tramo comprendido entre Libertador e Ignacio de la Roza. Esta intervención, financiada íntegramente con fondos provinciales, implicó la repavimentación de más de 9.600 metros cuadrados de calzada, la construcción de banquinas y la señalización vial, garantizando un tránsito más seguro en una de las arterias más importantes de la capital.

El acto contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, la intendenta Susana Laciar, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, y los diputados provinciales Federico Rizo, Carlos Jaime, María Rita Lascano y Luis Rueda y Gustavo Núñez, entre otras autoridades.

En su mensaje, Fabián Martín destacó que el Gobierno provincial inaugura obras todos los días a pesar de contar con un 40% menos de recursos que gestiones anteriores. “En el caso del pavimento, hoy la Provincia cubre el 100% de la inversión, lo que transforma la realidad de los municipios. También hemos decidido invertir en lugares alejados como Mogna o Usno, donde pocas familias merecen acceder a servicios básicos como agua potable” destacó.

Ademas, el vicegobernador resaltó el trabajo que lleva la gestión sanjuanina en un eje central: “Y sobre todo, hemos puesto a la educación en el centro: boleto escolar gratuito, nuevas escuelas, computadoras para estudiantes y docentes. Sabemos que la educación es la inversión a largo plazo que garantiza un futuro mejor para San Juan”.

Con la repavimentación de esta avenida, la Municipalidad de Capital avanza en su Plan Urbano Capital 1º Etapa, un proyecto estratégico que busca modernizar la red vial, mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento de la ciudad con infraestructura segura y funcional.