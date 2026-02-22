Capturan a un hombre que era intensamente buscado en Rawson

Un hombre de apellido Mazzaforte fue detenido en el Departamento Rawson, luego de una medida judicial de allanamiento llevada a cabo por personal policial de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

Mazzaforte gozaba de salidas transitorias en el Servicio Penitenciario Provincial y no regresó, donde cumplía una condena por el delito de Robo y Lesiones Leves.

La policía logró ubicarlo y detenerlo en el marco de la medida judicial, y se consultó a la Oficina Judicial Penal, que dispuso su traslado al Servicio Penitenciario para continuar con el cumplimiento de la condena.

