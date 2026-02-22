Capturan a un hombre que era intensamente buscado en Rawson

EL REPORTERO 22 de febrero de 2026
ladron 17

Un hombre de apellido Mazzaforte fue detenido en el Departamento Rawson, luego de una medida judicial de allanamiento llevada a cabo por personal policial de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

Mazzaforte gozaba de salidas transitorias en el Servicio Penitenciario Provincial y no regresó, donde cumplía una condena por el delito de Robo y Lesiones Leves.

La policía logró ubicarlo y detenerlo en el marco de la medida judicial, y se consultó a la Oficina Judicial Penal, que dispuso su traslado al Servicio Penitenciario para continuar con el cumplimiento de la condena.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/capturan-a-un-hombre-que-era-intensamente-buscado-en-rawson/

Más historias

motor

Motocicleta secuestrada en un operativo de control vehicular

EL REPORTERO 22 de febrero de 2026
nacimiento

Nacimiento en vivienda de Rawson: policías asistieron a una mujer en parto

EL REPORTERO 22 de febrero de 2026
ladron 18

Aprehendido por robo a mano armada en La Bebida

EL REPORTERO 22 de febrero de 2026