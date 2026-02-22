Un hombre de apellido Chirino fue detenido en la noche de hoy en el Barrio Parque Industrial, departamento Chimbas, por personal policial de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

Chirino había gozado del beneficio de salidas transitorias y no regresó a la Unidad Penitenciaria, por lo que se había emitido una orden de búsqueda y captura en su contra. La policía logró ubicarlo en el Barrio Parque Industrial y procedió a su aprehensión.

Se comprobó que Chirino cumplía una condena por el delito de Robo Agravado y se consultó a la Oficina Judicial Penal, que dispuso su detención y traslado al Servicio Penitenciario para continuar con el cumplimiento de la condena.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/capturan-a-un-sujeto-que-era-intensamente-buscado-en-chimbas/