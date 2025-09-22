Casi 30 mil sanjuaninos disfrutaron del FestiJoven 2025

Una multitud se acercó al Parque de Mayo a celebrar el Día de la Juventud y de los Estudiantes, este 21 de septiembre. Fue una jornada cargada de alegría y entusiasmo.

El FestiJoven 2025, la propuesta de distintas dependencias de gobierno para este 21 de septiembre, congregó no sólo a los más jóvenes que querían celebrar su día, sino también a muchísimas familias sanjuaninas que no quisieron perderse este festejo en el Parque de Mayo. Según confirmó la Policía de San Juan, a través del COE (Centro de Operaciones de Emergencia), casi 30 mil sanjuaninos estuvieron bailando y disfrutando al momento del cierre de la jornada –a las 22:45 horas- con la música de Omega.

Inclusive el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, acompañados por los ministros Carlos Platero –de Familia y Desarrollo Humano-, Laura Palma –de Gobierno-, Gustavo Fernández –de Producción, Trabajo e Innovación-, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnick; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; entre otros funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo, el diputado provincial, Federico Rizo y también la intendente de la Capital, Susana Laciar, se dieron cita en el escenario. Las autoridades destacaron que fue “una jornada por demás agradable, vivida con alegría y buena onda, sin ningún tipo de inconvenientes”, desde el ágil ingreso, el traslado gratuito en la Red Tulum y la seguridad para todas las personas que se acercaron al Parque. Agradecieron la predisposición de quienes participaron del evento e inclusive colaboraron para que todo resultara como lo previsto, incluido el cuidado de la limpieza y las instalaciones del predio.

El enorme escenario –montado en las cercanías del Monumento al Deporte- fue uno de los puntos en el que congregó la multitud desde temprano, aún antes de que comenzara la actividad oficial, para conseguir la mejor ubicación y poder disfrutar de la música que brindaron en vivo, a lo largo de la jornada, Pijama Party, Palo Santto, La Costa, Anita Pau, DJ Leo Franovich, Mi combo RKT, De la lora, Aby Only, La nueva banda, Omega. Fuera de lo programado, se sumó Eduardo de Simone, uno de los sanjuaninos que fue parte de esta edición de La Voz Argentina y esta vez, también fue ovacionado.

Los juegos recreativos, actividades deportivas que tuvieron su parte inclusiva, y la kermese urbana fueron otros de los atractivos del día y a lo largo de la tarde-noche. También los sorteos y los regalos que fueron repartiéndose entre los presentes que llamaban la atención de los conductores Vicky Vedia, Kari Bottino, Luis Linares y Daniel Zambrano.

Participaron en la organización del FestiJoven 2025, los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; de Turismo, Cultura y Deporte; de Gobierno; de Salud; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; la de Seguridad y Orden Público; la Dirección de Juventudes y la municipalidad de la Capital.