Caso Agostina Vega: se esperan los resultados preliminares de la autopsia

Buenos Aires, 1° junio (NA) – La causa por el brutal crimen de Agostina Vega en Córdoba avanza hacia instancias claves debido a que en las próximas horas se conocerá el resultado preliminar de la autopsia, análisis que será fundamental para saber el futuro procesal del detenido Claudio Gabriel Barrelier.

Este domingo por la noche en el Instituto de Medicina Forense cordobés se desarrolló la autopsia a la adolescente y aunque no hay fecha establecida, se estima que entre este lunes o martes se podrían conocer los primeros detalles.

“El cuerpo de Agostina va a hablar y nos va a empezar a despejar dudas”, expuso el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien este domingo fue parte de la mesa entre el gobernador Martín LLaryora y familiares de la víctima.

En diálogo con el medio TN, expuso que el informe forense será “un elemento clave” para que el único detenido y cualquier otra persona que eventualmente haya participado del hecho reciban “la única condena posible para este femicidio espantoso, que es la condena perpetua”.

No solo se realizó la necropsia, si no también los estudios complementarios que permitirán saber a fondo qué pasó aquel sábado 23 por la noche cuando la menor ingresó al domicilio de Barrelier en el barrio Cofico y salió asesinada. Una semana después del hecho, su cuerpo fue hallado en un descampado en el barrio Ampliación Nuevo Ferreyra.

Situación actual de Barrelier en la cárcel

Luego de que se haya difundido que el acusado había intentado quitarse la vida, el Servicio Penitenciario de Córdoba sacó un comunico en el que explicó que no existió ese episodio, si no que luego de los controles médicos y psicológicos periódicos en la cárcel de Bouwer «se detectó la presencia de ideas y pensamientos suicidas«.__IP__

Conforme a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, ante esta situación y de acuerdo con los procedimientos establecidos, se activó de manera preventiva el correspondiente protocolo de resguardo para garantizar su integridad física y psíquica.

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