Cayeron dos sujetos tras robarle a un conductor de Uber

Dos personas, una de ellas menor de edad, fueron aprehendidas en la tarde de hoy en el Barrio Costa Canal I, acusadas de robar a un conductor de Uber.

La víctima de 23 años, denunció que le habían sustraído un teléfono celular, dinero en efectivo y su DNI.

El personal policial logró aprehender a los sospechosos uno de 16 años, y Lucero de 19 años, en el Depósito Judicial Ex Cavic.

A Lucero se le secuestró un teléfono celular que fue reconocido por la víctima como de su propiedad. Al revisar el dispositivo, se constató una transferencia de dinero realizada desde la cuenta del damnificado a una cuenta de Mercado Pago.

El menor quedó a disposición de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia.

