Cayó tras intentar robar en una obra en construcción de Santa Lucía

Un joven de 24 años fue aprehendido en el barrio de Santa Lucía, acusado de hurtar una bolsa de cemento y herramientas de albañil de una casa en construcción.

El hecho ocurrió en la calle Cordillera de los Andes, entre calle Colón y calle Angualasto, cuando personal de la Subcria. Santa Lucía Este observó a un individuo en actitud sospechosa.

Al ser entrevistado, el acusado, identificado como Reinoso, no pudo justificar la procedencia de la bolsa de cemento de 25 kilos que llevaba en el hombro y las herramientas que llevaba en una mochila. Ante la evidencia, se procedió a su aprehensión.

La Unidad Fiscal de Flagrancia (UFI) ha tomado conocimiento de los hechos y se encuentra trabajando en la causa. El acusado podría enfrentar cargos por hurto simple.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/cayo-tras-intentar-robar-en-una-obra-en-construccion-de-santa-lucia/