Celebración del Día del Niño en el Círculo de Oficiales

El domingo 7 de septiembre, el vicegobernador Fabián Martín participó de una alegre y emotiva jornada junto al personal del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan, en el marco de los festejos por el Día del Niño.

Durante la actividad, estuvo acompañado por la diputada María Rita Lascano, quien también se sumó al encuentro familiar.

La celebración estuvo colmada de juegos, actividades recreativas y momentos de diversión, pensados especialmente para que los más pequeños disfrutaran de una tarde inolvidable en un ambiente de camaradería y alegría.