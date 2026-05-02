En este 1° de Mayo, celebramos el esfuerzo, la dedicación y la fuerza de cada trabajador y trabajadora que todos los días construye un futuro mejor.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y el reconocimiento de quienes sostienen la actividad con su trabajo.

Que tus manos sigan haciendo grande este mundo.

¡Feliz Día del Trabajador!

Mirna Moral, Secretaria General y Comisión Directiva