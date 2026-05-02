Celebramos el esfuerzo, la dedicación y la fuerza de cada trabajador

EL REPORTERO 2 de mayo de 2026
SEC trabajador

En este 1° de Mayo, celebramos el esfuerzo, la dedicación y la fuerza de cada trabajador y trabajadora que todos los días construye un futuro mejor.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y el reconocimiento de quienes sostienen la actividad con su trabajo.

💛 Que tus manos sigan haciendo grande este mundo.

¡Feliz Día del Trabajador!

Mirna Moral, Secretaria General y Comisión Directiva

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