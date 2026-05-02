Celebramos el esfuerzo, la dedicación y la fuerza de cada trabajador
En este 1° de Mayo, celebramos el esfuerzo, la dedicación y la fuerza de cada trabajador y trabajadora que todos los días construye un futuro mejor.
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y el reconocimiento de quienes sostienen la actividad con su trabajo.
Que tus manos sigan haciendo grande este mundo.
¡Feliz Día del Trabajador!
Mirna Moral, Secretaria General y Comisión Directiva