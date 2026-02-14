Celebran el Día de los Enamorados con la historia del primer matrimonio registrado en San Juan

A través del Registro Civil, el Ministerio de Gobierno destaca el enlace de Justiniano Guerra y Carmen Díaz, la pareja que inauguró los libros oficiales de la provincia en 1883.

El Registro Civil comenzó a escribir la historia de los matrimonios en el departamento de Jáchal hace 143 años. A través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y DDHH, el Registro Civil puso en valor el acta número 1 de la provincia, que revela quiénes fueron los primeros sanjuaninos en dar el «sí» legalmente ante el Estado.

Según los datos que custodia el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el primer enlace oficial se realizó a las 10:00 horas del día 25 de febrero de 1883. Los protagonistas fueron Justiniano Guerra y Carmen Díaz, quienes inauguraron el Tomo 01 de matrimonios ante el encargado Alejandro Landa.

El acta, cuya imagen muestra la caligrafía cursiva de la época, permite reconstruir parte de aquel momento a través de fragmentos adaptados a las normas gramaticales actuales:

«En el Departamento de Jáchal, a las diez de la mañana del día veinticinco de febrero del año mil ochocientos ochenta y tres…»

«…comparecieron don Justiniano Guerra, natural y domiciliado en este departamento, de veintiséis años de edad…»

«…y doña Carmen Díaz, natural y domiciliada en este departamento de edad de veinticinco años…»

«…manifestaron que el día veintitrés del presente mes habían contraído matrimonio en este departamento…»

Desde el Ministerio de Gobierno señalaron que este documento es una pieza fundamental de la identidad de los sanjuaninos. La preservación de estos libros en el Registro Civil permite dar continuidad a la historia de las familias, unificando el pasado con la modernización que hoy lleva adelante la institución.