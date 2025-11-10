¡Celebremos juntos el Día de la Tradición!

EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025
folk

Este lunes 10 de noviembre, la Plaza Cívica del Parque de Rivadavia se llena de color, música y danza con una nueva edición del Folklorazo: Cultura en Conexión 🎶

Viví una noche especial junto a academias de danza, institutos del departamento y artistas invitados, en una jornada pensada para disfrutar y mantener viva nuestra identidad cultural 💙

📍 Desde las 19 hasta las 22 hs

🎤 Con la presentación de Diego Villegas, Los Arrieros Huaqueños, El Payador José Riveros ¡y mucho más!

Traé tu reposera, vení caracterizado y sumate a este homenaje a nuestras raíces 🙌

