Cena romántica y un regalo gigante

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el día de San Valentín. La familia Messi celebró un San Valentín marcado por la intimidad y los gestos emotivos en su residencia de Miami, donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron detalles de su velada a través de redes sociales. La jornada incluyó una cena especial, obsequios y una participación destacada de los hijos de la pareja, que aportaron su propio toque a la celebración.

Antonela Roccuzzo, con cerca de 40 millones de seguidores en Instagram, publicó imágenes de la noche que vivió junto a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y figura del Inter Miami. En las fotografías, ambos aparecen vestidos de gala en un restaurante de la ciudad ubicada en la costa de Florida. La influencer eligió dos emojis —una rosa y un corazón, ambos rojos— para acompañar las imágenes, evitando cualquier descripción adicional.

En la primera imagen, Messi luce un atuendo formal y se muestra sonriente junto a su esposa. El menú de la noche incluyó sushi y chocolates, una elección acorde a la fecha. Roccuzzo compartió también una fotografía de su propio look, compuesto por un vestido marrón que combinó con zapatos y una cartera de una reconocida marca internacional.