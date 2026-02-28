“Ceremonial, Protocolo e Imagen Profesional para Secretarias y Asistentes Ejecutivos”

Está pensado como una herramienta práctica para perfeccionar el trabajo de quienes cumplen funciones administrativas, entendiendo el ceremonial como una verdadera herramienta de gestión.

Algo más que importante, con «aval ministerial», en la sede del Gremio APEL.

Rocío Rubiño, es la presidente de la Asociación Sanjuanina de Ceremonialistas (ASCER). Además, es la Coordinadora de Ceremonial y Protocolo en la Cámara de Diputados de San Juan. Con una vasta trayectoria en ceremonial.

ASCER tiene como objetivo, llevar a cabo capacitaciones que jerarquicen nuestra profesión y fortalecer a la comunidad, expresó Rocío Rubiño.