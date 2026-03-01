Científicos indican la cantidad de pasos diarios que protegen el cerebro del Alzheimer

Un nuevo estudio de Harvard de 14 años confirma que la actividad diaria se asocia con un menor deterioro cerebral

Caminar entre 5.000 y 7.500 pasos al día puede ser clave para disminuir el riesgo de deterioro cognitivo vinculado al Alzheimer, según un estudio de 14 años realizado por la Facultad de Medicina de Harvard y citado por The Independent. La investigación indica que este hábito ralentiza la acumulación de proteínas cerebrales asociadas a la enfermedad, en particular en quienes presentan signos tempranos pero aún no manifiestan síntomas de demencia.

Para reducir el riesgo de Alzheimer, las recomendaciones científicas actuales apuntan a que caminar entre 5.000 y 7.500 pasos diarios resulta efectivo para limitar la acumulación de proteínas como la amiloide y la tau, relacionadas con el deterioro de la memoria y el pensamiento. Esta cifra, respaldada por un extenso seguimiento a adultos de entre 50 y 90 años, ofrece una referencia concreta y accesible para la prevención.

El estudio recogido por The Independent, analizó a 294 adultos que utilizaron podómetros y participaron en evaluaciones cognitivas anuales durante hasta 14 años. Los resultados muestran que caminar más de 5.000 pasos diarios se vincula con una progresión más lenta del deterioro cognitivo y una menor acumulación de proteína tau en el cerebro.

Cuántos pasos diarios recomiendan los expertos y qué efecto tienen

Los beneficios también aparecen con cantidades modestas de actividad, a partir de 3.001 pasos al día, aunque el efecto es más claro al alcanzar el rango recomendado.

Qué dicen los expertos sobre caminar y el Alzheimer

El profesor Charles Marshall, de la Universidad Queen Mary de Londres, destacó en The Independent que “los niveles moderados de actividad física se asocian con una progresión más lenta de las etapas iniciales del Alzheimer”. La relación se atribuye a la reducción en la acumulación de proteína tau, una de las principales causas de pérdida de células cerebrales.

Por su parte, Richard Oakley, director asociado de investigación e innovación de la Sociedad de Alzheimer, indicó a The Independent que lo que favorece la salud del corazón también es positivo para el cerebro. Sin embargo, insistió en que el diseño observacional del estudio impide confirmar una protección segura frente al Alzheimer solo con aumentar los pasos diarios.