Cinco países europeos y Japón se unen para garantizar el paso por Ormuz

Cinco países europeos y Japón dieron un paso que llevaban días evitando: expresaron formalmente su disposición a contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón lo hicieron en un comunicado conjunto que condena el bloqueo iraní de la vía marítima y reclama el cese inmediato de los ataques contra buques y contra la infraestructura energética regional.

El comunicado denuncia los ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo Pérsico, los bombardeos contra instalaciones civiles de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho por las fuerzas de Teherán.

Los seis gobiernos recuerdan que estas acciones violan la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU e instan a Irán a detener de inmediato la colocación de minas, los ataques con drones y misiles y cualquier otro intento de bloquear el tráfico comercial. La interferencia en el transporte marítimo y la ruptura de las cadenas de suministro energético, advierten, representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.