Colectividad de residentes bolivianos Simón Bolívar

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025
colec boli

La colectividad de residentes bolivianos Simón Bolívar agradecemos por tenernos siempre en cuenta y podemos transmitir nuestra cultura

En el departamento de Rivadavia, desarrollamos nuestras actividades donde hay variedad de grupos artísticos que integran la comunidad boliviana con nuestros hermanos argentinos.

Aportando de esta manera nuestro hibridismo cultural a la comunidad Sanjuanina.

En esta ocasión nos acompañan los grupos Ballet San Juan KPSJ y Corazones Norteños, representando la distintas danzas como tinkus , Morenada y Caporal que se caracterizan por vestimentas llamativa y colorida

Estamos dispuestos a seguir trabajando en conjunto, para fortalecer la unidad e integración

Más historias

riv ani

¡Feliz 117° aniversario, Rivadavia!

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025
acompañan

Una tarde para disfrutar en familia

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025
conexion

Cultura en conexión

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025