Comenzó la colocación de las estructuras del Paseo de Artesanos en el Parque Belgrano

El nuevo paseo sumará espacios cubiertos para la actividad artesanal, iluminación peatonal y equipamiento, integrados al entorno del parque.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan ejecuta la obra del nuevo Paseo de Artesanos en el Parque Belgrano, en el departamento Capital. La intervención presenta un avance del 20 % y atraviesa una etapa inicial del proyecto, en la que se realizan los trabajos necesarios para dar forma a la estructura principal del paseo.

Actualmente, las tareas se concentran en la preparación del área de obra, con trabajos que incluyen la limpieza del sector, el retiro del adoquinado existente en los puntos donde se instalarán las estructuras y la adecuación del terreno. En paralelo, ya se ejecutaron las bases de hormigón, que funcionan como soporte de las futuras estructuras, y se colocaron las platinas de anclaje, piezas metálicas que permiten fijar las columnas de manera segura.

En esta etapa también comenzó la colocación de las columnas metálicas, luego de realizar los trabajos de corte, ajuste y soldadura. Estas columnas se montan sobre las bases ya ejecutadas y conforman la estructura que dará forma a los espacios destinados a los artesanos. Se trata de una etapa clave de la obra, ya que permite que el proyecto empiece a tomar altura y sea más visible para quienes recorren el parque.

¿En qué consiste el Paseo de Artesanos?

El proyecto contempla la construcción de un paseo peatonal especialmente diseñado para la exhibición y venta de productos artesanales, como parte de la puesta en valor del Parque Belgrano. La intervención se integra al entorno existente y mejora la circulación peatonal, generando un espacio accesible, ordenado y pensado para el encuentro entre artesanos y visitantes.

El paseo contará con cuatro sectores cubiertos, cada uno con una superficie aproximada de 58 metros cuadrados, conformados por estructuras metálicas livianas con techos que brindan protección solar y resguardo frente a las condiciones climáticas. Estas cubiertas permiten el desarrollo de la actividad artesanal en un espacio cómodo y funcional.

En cuanto a la iluminación, el proyecto prevé la incorporación de iluminación peatonal, diseñada para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y uso durante el horario nocturno, tanto en los sectores de artesanos como en los recorridos del paseo.

Asimismo, se incorpora mobiliario urbano, que incluye mesas y superficies de apoyo para la exhibición de productos, bancos para el descanso, cestos de residuos y equipamiento complementario. Todos estos elementos están pensados para favorecer la permanencia, el orden y el uso cotidiano del espacio, fortaleciendo el carácter cultural y social del paseo.