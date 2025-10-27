Comenzó la repavimentación de un tramo clave en Rawson

Tal como lo había prometido, el gobernador Marcelo Orrego anunció el comienzo de la pavimentación de la calle Lemos, una vía estratégica que conecta los departamentos de Rawson, Pocito y Rivadavia. La obra se extiende desde Doctor Ortega hasta Calle 5 y representa una mejora sustancial en la calidad de vida de cientos de familias que transitan a diario por la zona.

“Valió la pena el esfuerzo, porque le vamos a cambiar la vida a muchísimas familias, tanto de Pocito, como de Rivadavia y de Rawson”, expresó Orrego al recordar su compromiso con esta obra durante la inauguración de la pavimentación de Calle 5.

El tramo a intervenir se extiende desde la Ruta Provincial N°149 (Calle Dr. Ortega) hasta la Ruta Provincial N°135 (Calle República del Líbano), con una longitud aproximada de 1.300 metros y un ancho de calzada que varía entre 6,80 y 7 metros.

En esta primera etapa se llevan adelante trabajos de limpieza y preparación del terreno. Luego, las tareas continuarán con:

• Bacheo con mezcla bituminosa en caliente.

• Aplicación de material bituminoso para riego de liga.

• Construcción de carpeta con mezcla bituminosa en caliente.

La obra forma parte de la Etapa Nº 20 de pavimentación de rutas provinciales, a cargo de la empresa Menin, que se desarrolla en distintos tramos estratégicos del Gran San Juan.

Orrego también adelantó que la provincia realizará un esfuerzo adicional para avanzar en la pavimentación de calle Meglioli, desde República del Líbano hasta Calle 5, consolidando así un corredor vial que beneficiará la conectividad y la circulación en el sur del Gran San Juan.

Con estas obras, el Gobierno de San Juan continúa cumpliendo compromisos asumidos con los vecinos y reforzando su política de infraestructura destinada a mejorar la calidad de vida en cada departamento.