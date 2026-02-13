Comercio sanjuanino: modalidad de atención durante los feriados de Carnaval

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) dio a conocer cómo sugiere que será el funcionamiento del sector comercial los días 16 y 17 de febrero, en el marco de los feriados por Carnaval.

Respecto al lunes 16 de febrero, la Cámara sugiere no trabajar, en línea con el carácter de feriado nacional de la fecha. En tanto, el martes 17, aquellos comerciantes que decidan desarrollar actividad podrán hacerlo, aunque deberán cumplir con la normativa laboral vigente. Esto implica otorgar el correspondiente franco compensatorio a los empleados que presten servicios ese día, o abonar la jornada conforme a lo establecido por la legislación.

Finalmente, la entidad reiteró que la decisión de abrir o no durante los feriados responde a la autonomía de cada comerciante, dentro del marco legal correspondiente, buscando equilibrar la actividad económica con el respeto por los derechos de los trabajadores.