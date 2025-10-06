Comienza la entrega de módulos alimentarios para personas con diabetes

A partir del 7 al 30 de octubre se inicia con la distribución de los módulos alimentarios destinados a personas con esta patología.

La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, perteneciente al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, informa que durante el mes de octubre se dará inicio a una nueva etapa de distribución de módulos alimentarios destinados a personas diagnosticadas con diabetes.

Este operativo se llevará a cabo en distintos puntos de la provincia y forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno, para promover una alimentación saludable y adecuada para quienes conviven con dicha patología.

Departamentos alejados:

Valle Fértil: 7/10: 9:30 a 12:00 hs. – Acción Social

Iglesia: 9/10: 9:00 hs. – Las Flores, CIC de Las Flores

11:00 Hs. – Rodeo, Hospital Dr. Tomás Perón

25 de Mayo: 15/10: 9:00 a 10:00 hs. – Hospital Santa Rosa

Sarmiento: 10:30 a 11:30 hs. – V. Media Agua (CIC)

12:00 a 12:30 hs. – Los Berros

Albardón: 16/10: 11:00 a 12:30 hs. Hospital Dr. Giordano

Calingasta: 17/10: 9:30 – V. Calingasta – Hospital Aldo Cantoni

10:00 – Barreal – Hospital Barreal

11:30 – Tamberías (Centro de Salud)

Caucete: 20/10: 9:00 a 10:00 hs. – Club Unión Dep. Caucetera

9 de Julio: 10:30 a 12:00 hs. Club Sportivo 9 de Julio

Jáchal: 21/10: 9:00hs Niquivil (CIC)

10:00 hs. – Hospital San Roque

11:00 hs. Villa Mercedes

Zonda: 22/10: 9:00 a 10:00 hs. – Zonda (CAPS)

Ullum: 10:30 a 11:30 hs. – Ullum (CIC)

Angaco: 23/10: 9:00 a 10:30 hs.- Hospital Dr. Rizo Esparza

San Martín: 11:00 a 11:30 hs. – Hospital Dra. Stella Molina

Gran San Juan: Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucia, a partir del 24 al 30 de octubre, comenzará la distribución de los módulos alimentarios. Los beneficiarios deberán presentarse en el depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ubicado en la calle Salta 1724 (norte), entre Sargento Cabral y Benavidez, en el horario de 8:00 a 13:00 horas.

Para las personas que no pudieron retirar en esa fecha, lo podrán hacer el día 31/10 de 8:00 a 13:00 horas por el depósito del ministerio.