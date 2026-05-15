Comienzo del período de poda en San Juan

Desde el 15 de mayo y hasta el 30 de agosto estará habilitada la temporada de poda del arbolado urbano. La intervención de forestales requiere autorización previa según la normativa vigente.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable recuerda a la comunidad que este 15 de mayo comienza oficialmente el período habilitado para realizar tareas de poda en el arbolado urbano de la provincia, el cual se extenderá hasta el 30 de agosto, conforme a lo establecido por la Ley 285-L y el Decreto 1296-88.

El objetivo de esta medida es garantizar el manejo responsable del arbolado público y preservar uno de los patrimonios ambientales más importantes de San Juan. Una poda realizada de manera correcta favorece el crecimiento saludable de los ejemplares, mejora la seguridad y contribuye al cuidado ambiental de las ciudades y comunidades.

Desde la Dirección de Arbolado Público recordaron que toda intervención sobre forestales urbanos requiere permiso previo. En los departamentos descentralizados, el trámite debe realizarse en cada municipio correspondiente: Albardón, Caucete, 9 de Julio, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia, Jáchal, Angaco, Capital, Sarmiento, Rawson, Rivadavia y Pocito.

En tanto, los vecinos de Zonda, Ullum, San Martín, Chimbas, Santa Lucía y 25 de Mayo deberán gestionar la autorización en la Dirección de Arbolado Público, ubicada en el Centro Cívico, 3° piso, núcleo 5.

Para solicitar el permiso, se deberá presentar:

Fotocopia del DNI del frentista.

Boleta de Rentas, servicio o impuesto municipal para acreditar domicilio.

Un monto de $1000 para iniciar el trámite.

La cartera también recordó que las intervenciones realizadas sin autorización constituyen una infracción sancionada por la Ley 297-L. Entre las faltas más frecuentes detectadas se encuentran el desmoche, el despunte, el rebaje excesivo de copa y la eliminación de ramas esenciales para el desarrollo del árbol.

Esta política se enmarca en el Plan Provincial de Forestación y cuidado del arbolado urbano que impulsa la Secretaría de Ambiente, entendiendo que los árboles cumplen un rol fundamental frente al cambio climático, aportando sombra, mejorando la calidad del aire y contribuyendo a una mejor calidad de vida para miles de sanjuaninos.