Cómo usar la SUBE digital si se extravía la tarjeta física

Ya se puede abonar el transporte público desde el celular en San Juan a través de la SUBE Digital, sin necesidad de la tarjeta plástica.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, destacó que esta alternativa resulta especialmente útil en caso de pérdida o imposibilidad de portar la tarjeta física. La nueva modalidad está disponible en el sistema RedTulum y también en todo el país, en aquellas provincias y localidades donde funciona SUBE. La herramienta es una funcionalidad de la aplicación oficial SUBE, que permite pagar el boleto con un celular Android 8 o superior, mediante NFC o código QR.

Para activarla, los usuarios deben descargar o actualizar la app desde Play Store, crear una cuenta y validar sus datos personales. Una vez habilitada, se puede cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras electrónicas, hasta un máximo de $40.000, en operaciones que no requieren acreditación.

El pago se realiza indicando el destino al chofer y apoyando el celular en el lector, o bien generando un código QR desde la app. No es necesario tener conexión a internet al momento de abonar, aunque sí se debe actualizar previamente el estado de la aplicación.

Los descuentos y beneficios vigentes, como la Tarifa Social Federal o los atributos locales, continúan activos siempre que el usuario seleccione cuál será su SUBE principal, ya sea la física o la digital. Ambas funcionan con saldo independiente y se asocian automáticamente al DNI del titular.

La Secretaría de Tránsito y Transporte precisó que la SUBE Digital sólo puede usarse en un celular por vez y que no está disponible para dispositivos iPhone, debido a que el sistema iOS restringe el uso de la tecnología NFC para aplicaciones externas.