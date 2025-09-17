Cómo usar la SUBE digital si se extravía la tarjeta física

EL REPORTERO 17 de septiembre de 2025
sube digital

Ya se puede abonar el transporte público desde el celular en San Juan a través de la SUBE Digital, sin necesidad de la tarjeta plástica.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, destacó que esta alternativa resulta especialmente útil en caso de pérdida o imposibilidad de portar la tarjeta física. La nueva modalidad está disponible en el sistema RedTulum y también en todo el país, en aquellas provincias y localidades donde funciona SUBE. La herramienta es una funcionalidad de la aplicación oficial SUBE, que permite pagar el boleto con un celular Android 8 o superior, mediante NFC o código QR.

Para activarla, los usuarios deben descargar o actualizar la app desde Play Store, crear una cuenta y validar sus datos personales. Una vez habilitada, se puede cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras electrónicas, hasta un máximo de $40.000, en operaciones que no requieren acreditación.

El pago se realiza indicando el destino al chofer y apoyando el celular en el lector, o bien generando un código QR desde la app. No es necesario tener conexión a internet al momento de abonar, aunque sí se debe actualizar previamente el estado de la aplicación.

Los descuentos y beneficios vigentes, como la Tarifa Social Federal o los atributos locales, continúan activos siempre que el usuario seleccione cuál será su SUBE principal, ya sea la física o la digital. Ambas funcionan con saldo independiente y se asocian automáticamente al DNI del titular.

La Secretaría de Tránsito y Transporte precisó que la SUBE Digital sólo puede usarse en un celular por vez y que no está disponible para dispositivos iPhone, debido a que el sistema iOS restringe el uso de la tecnología NFC para aplicaciones externas.

Más historias

amenaza

La Fiscalía de Estado iniciará demandas civiles por amenazas de bomba en edificios públicos

EL REPORTERO 17 de septiembre de 2025
image

San Juan y Australia unen fuerzas en formación e innovación minera

EDITOR 16 de septiembre de 2025
Alex Lara

El Concurso Pizza Sanjuanina tiene a su primer ganador

EL REPORTERO 15 de septiembre de 2025