Compromiso con las Familias: Soluciones Habitacionales y Derechos Garantizados

El vicegobernador Fabián Martín junto al primer mandatario provincial, Marcelo Orrego, participó de la entrega de viviendas en Capital y Rawson y 200 escrituras a familias sanjuaninas perteneciente a seis departamentos. El acto tuvo lugar en el Centro de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán” y se desarrolló en el marco del programa habitacional del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

Acompañaron en la ocasión los diputados Federico Rizo, Marcela Quiroga, Enzo Cornejo, Juan de la Cruz Córdoba, Jorge Ripoll, y Rosana Luque. También asistieron los ministros Fernando Perea (Infraestructura, Agua y Energía) y Laura Palma (Gobierno); además de los intendentes Carlos Munisaga (Rawson), Daniela Rodríguez (Chimbas), Juan José Orrego (Santa Lucía), Sergio Miodowsky (Rivadavia) y Susana Laciar (Capital).

Durante la emotiva ceremonia, 12 familias de Rawson recibieron sus viviendas en la ampliación del barrio Medepym, mientras que 16 adjudicatarios de Capital accedieron a departamentos del barrio Maipú 2. Además, se formalizó la entrega de escrituras a familias de seis departamentos: Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito y Chimbas, garantizando así la seguridad jurídica de sus hogares.

El vicegobernador Martín, en su alocución, subrayó el valor de estos logros en el actual contexto económico:

“Gracias a la gestión del gobernador, que retomó la obra pública con recursos más limitados que los gobiernos anteriores, se han recuperado puestos de trabajo y se avanza en soluciones habitacionales. Hoy las familias pueden disfrutar de su casa o de su escritura con la tranquilidad de que ya son suyas para toda la vida”, expresó con firmeza.

Estas acciones, enmarcadas en la política habitacional del Gobierno de San Juan, reflejan el compromiso con el acceso a una vivienda digna como derecho esencial y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para miles de sanjuaninos.