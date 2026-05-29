Con una visita a Taranto, Orrego reafirmó su compromiso de acompañar a empresas que confían en San Juan

En una recorrida por la planta ubicada en 9 de Julio, el gobernador destacó el rol de la empresa en la creación de puestos de trabajo y su apuesta constante por la inversión en la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego realizó este viernes una recorrida por las instalaciones de la empresa Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio. La visita se dio para conocer de cerca y acompañar el crecimiento de este importante emprendimiento que genera empleo, producción e inversión en la provincia.

Durante la actividad, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, junto a otras autoridades gubernamentales. El contingente fue recibido por el propietario de la firma, Norberto Taranto, quien se encargó de guiar el recorrido a través de las diversas áreas productivas de la planta. Allí, el gobernador pudo saludar y conversar con los trabajadores, quienes representan un capital humano de casi 300 personas formadas en la fábrica.

Durante la visita, Orrego destacó que “Taranto representa el espíritu de una empresa que apostó por San Juan y siguió creciendo junto a toda su gente”. También expresó que “San Juan tiene capacidad industrial, talento humano y condiciones para seguir creciendo”. Y enfatizó que “La inversión en energías renovables demuestra una visión moderna y sustentable del desarrollo que nos hace distintos a los ojos del mundo”.

A la par, el gobernador puso en valor la confianza empresarial: “Cuando una empresa decide invertir, ampliar su producción y generar empleo en San Juan, está confiando en el presente y apostando al futuro de nuestra provincia”.

Taranto: un referente industrial con sello sanjuanino

Taranto es una de las empresas autopartistas más relevantes de Argentina, con una estructura de pyme familiar que ha logrado proyección nacional e internacional. Además de su sede en 9 de Julio, cuenta con plantas en Buenos Aires y Córdoba, y centros de distribución en Brasil y México, desde donde exporta calidad sanjuanina al mundo.

Su impacto en la provincia va más allá de los repuestos, ya que diversificó su producción hacia el rubro agrícola en el departamento San Martín, donde produce uva en fresco y pasas.

Actualmente, la empresa también mira hacia el futuro con inversiones en un parque solar propio, consolidando a San Juan como un punto estratégico para la sustentabilidad y las energías renovables.