Concepción Patín Club campeón del Torneo Cecilio Velázquez

Derrotó en el partido final a Olimpia Patín Club, para quedarse con una nueva edición del certamen de hockey sobre patines.

El Club Atlético Social San Juan fue escenario de una nueva edición del torneo de hockey sobre patines Cecilio Velázquez, que lo tuvo como ganador el domingo a Concepción Patín Club, venciendo en el encuentro final a Olimpia Patín Club por 4 a 1. CPC llegó al partido decisivo tras derrotar a Independiente La Florida 4-1, en tanto que el equipo “turco” le ganó por penales a Atlético Argentino 1 a 0, luego de igualar 3-3 en el tiempo regular.

El “azul” logró un empate en el primer partido, seguido por la victoria 5-3 ante Unión, y el triunfo en semifinales y final por el mismo marcador, 4 goles a 1. La contracara, la derrota ante Atlético Argentino por 7 a 3.

RESULTADOS DE CONCEPCIÓN PATÍN CLUB

Primer partido: empate 3-3 con Social San Juan
Segundo partido: triunfo 5-3 a Unión
Semifinales: triunfo 4-1 a Independiente La Florida
Final: victoria 4-1 a Olimpia

RESULTADOS COMPLETOS DEL TORNEO

*Resultados jornada 1 – martes 24 de febrero
Independiente La Florida 4 – Unión 4
Concepción 3 – Social San Juan 3
Argentino 10 – Olimpia 3

*Resultados jornada 2 – miércoles 25 de febrero
Social San Juan 5 – Independiente La Florida 3
Olimpia 4 – Unión 2

*Resultados jornada 3 – jueves 26 de febrero
Concepción 5 – Unión 3
Atlético Argentino 11 – Social 2

*Resultados jornada 4 – viernes 27 de febrero
Independiente La Florida 5 – Olimpia 2
Concepción 2 – Atlético Argentino 6

*Semifinales
Concepción 4 – Independiente La Florida 1
Olimpia 3 (2) – Atlético Argentino 3 (0)

*Final
Concepción 4 – Olimpia 1

