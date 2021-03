Conectarse: el lema por el Día del Síndrome de Down 2021, que convoca a compartir

El propósito es intercambiar conocimientos, experiencias con las personas con esta condición y lograr un cambio positivo en sus vidas.

El 21 de marzo por decreto de Naciones Unidas se estableció como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el propósito de crear conciencia en la sociedad del valor que tienen estas personas a pesar de su discapacidad intelectual, como así también, revindicar sus aportes, derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal.

Este Día del Síndrome de Down de 2021 el lema es “Conectarse”, el propósito es que las personas con Síndrome de Down puedan conectarse y participar en igualdad de condiciones con los demás en todos los ámbitos de la vida. Conectarnos para compartir ideas y conocimientos, empoderarse y, en definitiva, lograr un cambio positivo en la vida de las personas con Síndrome de Down.

Los derechos de las personas con Síndrome de Down

Las personas con Síndrome de Down deben gozar de los mismos beneficios y privilegios que la mayoría de las personas en la sociedad actual. Su derecho a la igualdad, oportunidad, y felicidad plena, son inalienables.

Para la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Síndrome de Down, forma parte de la Agenda 2030 como parte del plan de acción sostenible para proteger a estas personas contra cualquier tipo de abuso, atropello o discriminación.

Su valor y contribución para la humanidad, no debe ser inferior a pesar de su discapacidad, ya que ahora se sabe que, con trabajo, atención y ayuda, las personas con Síndrome de Down pueden ser incorporadas a la vida social, desempeñando múltiples actividades.

En San Juan

El Ministerio de Educación trabaja intensamente para dar su lugar a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que nacen con esta condición, considerando que es un día para celebrar la vida, pero también la diversidad, donde es importante el respeto, la tolerancia y la aceptación para que alcancemos la felicidad plena como sociedad.

Actualmente, niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos con Síndrome de Down transitan sus trayectorias escolares en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo, contando con los servicios desde Atención a la Primera Infancia (desde los 45 días) hasta Educación Integral de Adolescentes, Jóvenes y Adultos.

Atención a la Primera Infancia

Las Escuelas de Educación Especial de la provincia, de gestión estatal y privada, cuentan con atención a la Primera Infancia, cuyo principal objetivo es favorecer el desarrollo y el bienestar del niño con Síndrome de Down y su familia, posibilitando de la forma más completa su inclusión en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. Se trabajan áreas como la cognitiva, autonomía, lenguaje o comunicación y motora, además de asesorar, orientar e intervenir de manera individual y/o grupalmente con las familias.

Educación inclusiva e inclusión laboral

Las actuales políticas educativas ubican a la inclusión como parte preponderante en el discurso, lo que conlleva a pensar en estrategias y alternativas que involucren a las personas con Síndrome de Down y otras condiciones, organizándose las instituciones como Centro de Apoyo a la Inclusión con el objetivo de acompañar a los estudiantes en las trayectorias educativas en los diferentes niveles y modalidades, como así también la inclusión laboral de los adolescentes, jóvenes y adultos en diferentes ámbitos, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los alumnos con discapacidad, en cada uno de los departamentos de la Provincia.