Conmemoraron a los héroes de Malvinas

En el marco del 39º aniversario de la gesta de Malvinas, el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, encabezó un acto conmemorativo en homenaje a los veteranos y caídos en la guerra que tuvo lugar en 1982.

La ceremonia oficial fue llevada a cabo en la plaza España donde se encuentra el monumento Islas Malvinas. Participó la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone; el jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, coronel Rolando Alberto Labrousse; el obispo auxiliar, monseñor Carlos María Domínguez; el secretario de Relaciones Institucionales, Marcelo Fretes; la directora de Organizaciones No Gubernamentales y Culto, Liliana Olguín; representantes de las agrupaciones de veteranos de guerras, familiares de veteranos y caídos en el conflicto bélico.

Tras el izamiento del pabellón nacional por parte de las autoridades, el vicegobernador junto con la ministra de Gobierno realizó la colocación de una ofrenda floral en el monumento donde se perpetúa los nombres de los excombatientes. Del mismo modo, lo hicieron los representantes de la Agrupación 2 de Abril.

Acto seguido, fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Malvinas, acompañada por la Banda de Música del RIM 22. Luego, el arzobispo auxiliar llevó a cabo la invocación religiosa.

Después, habló el vicegobernador, la ministra y un veterano de Malvinas. En la ocasión, el presidente de la Cámara de Diputados expresó que “hoy conmemoramos la gesta de Malvinas pero creo que también honramos a quienes combatieron en esa guerra. A los que quedaron o dejaron sus vidas en las Islas, a los que regresaron y que en el tránsito de su vida llevan el orgullo de haber defendido la patria pero también cargan en la mochila las secuelas de una guerra. Un reconocimiento especial para todos ellos y también para los familiares porque acompañan, siguen y apoyan a quienes han tenido la tan noble tarea de defender a la patria”.

Seguidamente, agregó que “esto es un acto vivo, un acto de lucha, porque el conflicto bélico terminó pero la lucha por la soberanía de Malvinas no descansará y no cesará hasta que las Islas estén bajo la soberanía del suelo argentino”. A continuación, transmitió el saludo del primer mandatario provincial, Sergio Uñac, que por cuestiones de agenda no pudo estar presente y anunció que “el gobernador ha enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el cual reconoce el cuarenta por ciento de antigüedad para los excombatientes, cuestión que hemos conversado durante un largo tiempo y ahora está próximo a materializarse”.

A su turno, la ministra de Gobierno expresó que “me llena de honor y emoción poder estar acá con ustedes después de un año muy difícil donde no nos pudimos reunir a conmemorar juntos este día. La causa de Malvinas es parte de la política del gobierno que encabeza nuestro gobernador Uñac. Y no lo hace solo desde lo discursivo. Hemos logrado concretar cinco viajes de regreso a las islas. En alguno de ellos me tocó participar y compartir con ustedes lo que vivieron y lo que hicieron, a lo que siempre estaremos agradecidos. Esto nos permitió una escucha activa a todos los que estuvimos acompañando en estos viajes y poder trabajar de manera coordinada y permanente con todos ustedes y los familiares. Entonces, la causa de Malvinas y aquella promesa de poder trabajar siempre por ella, se concreta en acciones reales. Estamos trabajando, como ustedes lo saben, en la revalorización de este espacio para que todos los sanjuaninos y sanjuaninas puedan verdaderamente apropiarse de este lugar, pasar por acá, encontrarse con ustedes y encontrarse con la causa”.

Posteriormente, detalló otras acciones que el gobierno lleva a cabo por Malvinas y señaló que “estamos trabajando entre todos y quienes quieran pueden sumarse, porque este es un trabajo de todos y para todos, en un libro cuya propuesta surgió en algún momento del grupo del viaje que me tocó estar. Esta publicación, más allá que tendrá testimonios, lo que buscará es contar la guerra con la voz de los verdaderos protagonistas de la historia argentina, para que las generaciones futuras puedan conocer esa historia desde la versión que ustedes tienen, de cómo lo vivieron y la sintieron”.

Por último, el veterano Andrés Gazzo dedicó unas palabras conmemorativas por este día especial y, luego, expresó “queremos agradecer el cumplimiento de los acuerdos que en su momento habíamos pactado y realmente hoy merecen la honra de los veteranos. Vamos a estar, no solamente nosotros sino también nuestros familiares, permanentemente agradecidos con el actuar que han tenido después de tantos años con los veteranos. Realmente se han ganado un lugar en nuestros corazones”.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Emmanuel Moreta