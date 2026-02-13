Conmemoraron el 209º aniversario de la Batalla de Chacabuco

El diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba participó este jueves 12 de febrero del acto conmemorativo por el 209º aniversario de la Batalla de Chacabuco, realizado en el Monumento Histórico Nacional “Celda de San Martín”.

La ceremonia fue organizada por la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan y el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tcnl. Juan Manuel Cabot”, y contó con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de la Capital.

Cabe recordar que la Batalla de Chacabuco, librada el 12 de febrero de 1817, constituyó un hito fundamental en la gesta emancipadora sudamericana, consolidando el avance del Ejército de los Andes y el proceso independentista en la región.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras