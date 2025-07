Conmemoraron el 209º aniversario de la Independencia

El vicegobernador Fabián Martín acompañó al titular del Poder Ejecutivo Marcelo Orrego en el emotivo acto conmemorativo por el Día de la Declaración de la Independencia Argentina, celebrado el pasado miércoles 9 de julio. En la ocasión se rememoró el histórico Congreso de Tucumán, que en 1816 proclamó la ruptura definitiva de los lazos de dependencia política con la monarquía española.

Participaron también del acto los legisladores Enzo Cornejo, María Rita Lascano, Mónica González y Juan de la Cruz Córdoba, junto a representantes del Poder Judicial, miembros de las fuerzas de seguridad y otras autoridades provinciales.

La ceremonia dio inicio en la Plaza 25 de Mayo, con el izamiento del pabellón nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino, en un marco de profundo respeto, solemnidad y sentimiento patriótico.

Seguidamente, se realizó la presentación del Jefe de Tropas de la “Agrupación 9 de Julio” al Jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tte. Cnl. Juan Manuel Cabot”. A continuación, el gobernador Orrego pasó revista y saludó a las tropas, acompañado por el coronel Rubén Gastón Patera, comandante de dicha unidad militar.

Luego, el titular del Poder Legislativo, Fabián Martín, junto al diputado Enzo Cornejo, depositó una ofrenda floral al pie del monumento a Fray Justo Santa María de Oro, sacerdote dominico sanjuanino y destacado político que integró el Congreso de Tucumán. Firme defensor de la forma republicana de gobierno y estrecho colaborador de José de San Martín, su figura fue recordada como emblema del compromiso cívico y espiritual con la libertad de los pueblos.

Finalmente, las autoridades se dirigieron a la Catedral de San Juan, donde participaron del tradicional Tedeum. La ceremonia religiosa estuvo atravesada por un clima de recogimiento y reflexión, con palabras que invitaron a renovar el compromiso con los valores fundacionales de la Nación.

Durante la homilía, el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano, destacó: “Nuestra independencia no se produjo a partir de un gesto aislado, ni por el arrebato momentáneo de unos pocos. Fue un proceso de años, en medio de convulsiones políticas, encantos y decepciones. Se gestó en comunidad de representantes con sentido federal, en diálogo. No debemos pasar por alto que las reuniones se realizaron en una casa de familia prestada, en Tucumán, donde los diputados sesionaron durante meses. Llegaron de distintas provincias, con miradas y culturas diversas, trayendo tensiones y desacuerdos. Pero supieron, con paciencia y amor a la tierra, encontrar consensos, no a partir de uniformidades, sino de la conciencia de un bien superior”.

Asimismo, recordó con especial afecto a Fray Justo Santa María de Oro: “Dominico, sanjuanino, sacerdote y político, fue nuestro primer obispo de San Juan de Cuyo. Su voz en la Asamblea fue la de una fe lúcida, comprometida con la historia. Defendió con firmeza la participación de los pueblos del interior, promovió el respeto por las provincias, y demostró que se puede ser hombre de Dios y servidor de la Nación, sin contradicciones ni dobleces. Su testimonio sigue siendo un faro en estos tiempos, cuando con frecuencia se contrapone lo religioso con lo público, lo espiritual con lo social, olvidando los valiosos aportes que la fe puede ofrecer a la vida nacional”.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos Mario Contreras