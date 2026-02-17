Continúa la reinscripción al Registro de Productores, Comerciantes e Industriales mineros

EL REPORTERO 17 de febrero de 2026
mineria 1

El plazo límite para presentar la documentación vence el 31 de marzo de 2026, inclusive y sin excepción. Este registro es el instrumento que permite acreditar la legalidad y trazabilidad de la actividad minera en San Juan.

El Ministerio de Minería de San Juan, mediante el registro de productores, comerciantes e industriales mineros, bajo la dirección de Despacho Legal Minero, recuerda a la comunidad minera que la reinscripción en el Registro sigue abierta hasta fines de marzo, conforme a la normativa vigente.

Este registro es el que formalmente habilita a quienes producen, industrializan o comercializan minerales en la provincia, y su actualización anual permite a los solicitantes obtener las guías de tránsito para el transporte de minerales.

El plazo límite para presentar la documentación es el 31 de marzo de 2026, inclusive y sin excepción.

Los interesados deben dirigirse al Registro, dependiente de la Dirección de Despacho Legal Minero, ubicado en el Centro Cívico, 5º piso, Núcleo 7, en horario de 7 a 13. Para consultas, está disponible el teléfono 4306988 / 4306983.

Para realizar este trámite, es obligatorio presentar:

– Formulario de reinscripción

– Declaración jurada de producción del año anterior.

– Actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) si estuviera vencido.

Respecto a los montos vigentes:

– Reinscripción: 100 UT

– Certificado: 100 UT

– Por foja: 1 UT

Desde el Ministerio se resalta la importancia de mantener actualizado este registro, ya que es el instrumento que permite acreditar la legalidad y trazabilidad de la actividad minera en San Juan, una función destacada dentro del organismo responsable de su gestión.

