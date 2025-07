Copa País: cuatro selecciones sanjuaninas clasificaron a las semifinales de Cuyo

En esta competencia nacional inédita de fútbol masculino, ocho selectivos de la provincia compitieron de la última fecha de la fase clasificatoria.

Este miércoles 16 de julio de 2025, en San Juan se disputó la sexta (y última fecha) de la fase clasificatoria para las Zonas 1 y 2 de Cuyo en la Copa País. Con los resultados, Liga Sanjuanina, Iglesiana, Albardón & Angaco y Caucetera & Sanmartiniana avanzaron a las semifinales provinciales.

Los partidos que se disputaron fueron cuatro en total, y dos de ellos se jugaron en el norte de la provincia. En Los Andes de Tudcum, Liga Iglesiana venció 3-1 a Liga Sanjuanina; y en Sportivo Racing, Liga Jachallera le ganó 5-1 a Liga Calingastina. Por otro lado, en el Sportivo 25 de Mayo la Liga Veinticiqueña cayó 2-4 ante Liga Sarmientina, y en el Polideportivo de Albardón, Liga Caucetera venció 1-0 al combinado Albardón & Angaco.

Con los resultados de ayer incluidos, las tablas de posiciones en ambas zonas finalizaron de la siguiente manera: en la Zona A, 1) Liga Sanjuanina – 13 puntos, 2) Liga Iglesiana – 12 puntos, 3) Liga Jachallera – 6 puntos y 4) Liga Calingastina – 4 puntos; y en la Zona B, 1) Liga Caucetera & Sanmartiniana – 11 puntos, 2) Liga Albardón & Angaco – 10 puntos, 3) Liga Sarmientina – 10 puntos y 4) Liga Veinticiqueña – 2 puntos.

Dentro de la Región Cuyo, las semifinales para las selecciones sanjuaninas serán las siguientes: Liga Albardón & Angaco vs. Liga Sanjuanina de Fútbol, y Liga Iglesiana de Fútbol vs. Liga Caucetera & Sanmartiniana. La programación completa y oficial aún no está confirmada.

Por último, vale recordar que Copa País es una competencia de fútbol masculino que reúne a más de 70 selecciones liguistas, provenientes de toda Argentina. Además, es inédita porque se está celebrando por primera vez. El formato de disputa contempla tres etapas: clasificatoria (que acaba de finalizar), regional y final. Los ganadores de cada provincia avanzarán a la instancia Regional, donde se definirá quién representará a cada Región en la Final Nacional. El gran premio que está en juego es un cupo directo para la Copa Argentina 2026, que lo ocupará el campeón de la Copa País 2025.

Fotografía: Liga Iglesiana 3-1 Liga Sanjuanina. Créditos: Prensa Liga Sanjuanina de Fútbol / Facebook.