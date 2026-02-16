Daniel Scioli negó que la reforma laboral le quite derechos a los trabajadores

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación defendió la iniciativa oficial y remarcó que “en sectores como el turismo, el carácter temporal del empleo exige una mayor flexibilidad”

Al explicar su apoyo a la reforma laboral, Scioli dijo que esta iniciativa se centra en la necesidad de modernizar las normas para responder a los cambios en el mercado de trabajo, especialmente en sectores como el turismo, donde el carácter temporal del empleo exige una mayor flexibilidad.

Scioli destacó la coordinación entre ministerios y el trabajo conjunto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para facilitar inversiones y nuevas oportunidades de desarrollo. “El turismo internacional que llega a la Argentina está creciendo a partir de las políticas de cielo abierto y queremos implementar más cielos abiertos», subrayó Scioli, quien mencionó el potencial de Mar del Plata y otros destinos para captar a turistas extranjeros.

Fuente: Infobae

