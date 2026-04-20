De Alemania a Santa Lucía

EL REPORTERO 20 de abril de 2026
Orrego tractor

Le damos la bienvenida a @tisseraagricola el primer concesionario oficial de la legendaria marca alemana Deutz-Fahr en San Juan, que eligió nuestro departamento para instalarse.

Con más de 120 años de historia y reconocida mundialmente por fabricar sus propios motores, Deutz-Fahr vuelve a la Argentina y apuesta por el potencial productivo de nuestra tierra.

✅ Ingeniería europea

✅ Potencia real para el trabajo de campo

✅ Repuestos accesibles y servicio oficial

Estamos orgullosos de que empresas con este prestigio internacional vean en Santa Lucía el lugar ideal para crecer y acompañar a nuestros productores.

¡Muchos éxitos en esta nueva etapa! 👏✨

Más historias

bienestar

Santa Lucía respira bienestar

EL REPORTERO 19 de abril de 2026
Nehuen

¡Felicitaciones!

EL REPORTERO 18 de abril de 2026
arte santa

¡Sumate a las actividades culturales!

EL REPORTERO 17 de abril de 2026