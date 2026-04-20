De Alemania a Santa Lucía

Le damos la bienvenida a @tisseraagricola el primer concesionario oficial de la legendaria marca alemana Deutz-Fahr en San Juan, que eligió nuestro departamento para instalarse.

Con más de 120 años de historia y reconocida mundialmente por fabricar sus propios motores, Deutz-Fahr vuelve a la Argentina y apuesta por el potencial productivo de nuestra tierra.

Ingeniería europea

Potencia real para el trabajo de campo

Repuestos accesibles y servicio oficial

Estamos orgullosos de que empresas con este prestigio internacional vean en Santa Lucía el lugar ideal para crecer y acompañar a nuestros productores.

¡Muchos éxitos en esta nueva etapa!