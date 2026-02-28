Desbarataron una red de venta de cocaína en Chimbas

La policía desbarató una red de venta de cocaína en el departamento Chimbas, luego de meses de investigación y allanamientos simultáneos en tres domicilios del sector.

Los allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal, se llevaron a cabo en el Barrio Parque Industrial, Loteo Parque Norte II y Barrio Cipolleti, donde se secuestró cloridrato de cocaína, balanzas, dinero, celulares, un arma de fuego y municiones.

Dos hombres, familiares entre sí, fueron detenidos y se les incautó un total de medio kilo de cocaína, $587.300 pesos y 5 teléfonos celulares. La operación contó con la colaboración del Can detectores de estupacientes Farkas y personal de diversas áreas de la policía.

La Fiscalía Federal San Juan, a cargo del Dr. Francisco Maldonado, y la auxiliar Fiscal Dra. Mariana Gauto, supervisaron el procedimiento.