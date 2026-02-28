Desbarataron una red de venta de cocaína en Chimbas

EL REPORTERO 28 de febrero de 2026
red cocaina

La policía desbarató una red de venta de cocaína en el departamento Chimbas, luego de meses de investigación y allanamientos simultáneos en tres domicilios del sector.

Los allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal, se llevaron a cabo en el Barrio Parque Industrial, Loteo Parque Norte II y Barrio Cipolleti, donde se secuestró cloridrato de cocaína, balanzas, dinero, celulares, un arma de fuego y municiones.

Dos hombres, familiares entre sí, fueron detenidos y se les incautó un total de medio kilo de cocaína, $587.300 pesos y 5 teléfonos celulares. La operación contó con la colaboración del Can detectores de estupacientes Farkas y personal de diversas áreas de la policía.

La Fiscalía Federal San Juan, a cargo del Dr. Francisco Maldonado, y la auxiliar Fiscal Dra. Mariana Gauto, supervisaron el procedimiento.

