Desfile de mascotas en Santa Lucía
Celebramos un año más junto a nuestros inseparables compañeros, llenando de alegría nuestra Plaza Departamental.
Promovimos la #TenenciaResponsable con atención veterinaria, vacunación antirrábica y colocación de chips.
Juegos, sorteos, premios y un día inolvidable para toda la familia, expresó el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego
¡Gracias a todos los que se animaron a participar!
¡buscate en nuestro álbum! https://www.flickr.com/…/15591…/albums/72177720333396573
¡Nos reencontramos el próximo año!
¡ Gracias !