Desfile de mascotas en Santa Lucía

Celebramos un año más junto a nuestros inseparables compañeros, llenando de alegría nuestra Plaza Departamental.

Promovimos la #TenenciaResponsable con atención veterinaria, vacunación antirrábica y colocación de chips.

Juegos, sorteos, premios y un día inolvidable para toda la familia, expresó el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego

¡Gracias a todos los que se animaron a participar!

¡buscate en nuestro álbum! https://www.flickr.com/…/15591…/albums/72177720333396573

¡Nos reencontramos el próximo año !

¡ Gracias !