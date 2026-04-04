Desinsectación, desratización y educación ambiental: operativo del 6 al 10 de abril

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa con su plan integral de saneamiento, con intervenciones en distintos barrios y atención de reclamos vecinales.

Cronograma de desinsectación, desratización y educación ambiental previsto desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de abril, con acciones distribuidas en turnos mañana y tarde en distintos sectores de la ciudad.

En el turno mañana, los días lunes 6, jueves 9 y viernes 10, se realizará la atención de pedidos particulares de desratización y desinsectación, canalizados a través del Sistema Municipal de Reclamos.

Por su parte, el martes 7 y miércoles 8, las tareas se concentrarán en un operativo de desinsectación en el cuadrante comprendido por Avenida Libertador, América del Sur, San Luis, Estados Unidos y calles internas, incluyendo Pasaje Argentina, con el objetivo de reforzar las condiciones sanitarias del sector.

En tanto, en el turno tarde, el lunes 6 se desarrollará un operativo de desinsectación en Barrio Maipú, específicamente en la zona de Maipú Este y América del Sur.

Durante los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9, las cuadrillas municipales trabajarán en Villa del Carril, en el cuadrante delimitado por Urquiza, Laprida, Las Heras, Ignacio de la Roza y calles internas, llevando adelante tareas de desinsectación.

Finalmente, el viernes 10, se retomará la atención de pedidos particulares de los vecinos, en el marco del sistema municipal.

SUSANA LACIAR

UNA VECINA INTENDENTE