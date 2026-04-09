Detalles sobre el nuevo esquema de trabajo nocturno

Tras una reunión mantenida con el gerente de Carrefour, Marcos Miranda, el secretario Adjunto, del Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, José Gremoliche, brindó detalles sobre la implementación del nuevo esquema de trabajo nocturno que comenzará a regir desde este viernes.

En el Audio escuchamos a José Gremoliche nos amplía al respecto.

Según explicó, el encuentro tuvo como eje principal conocer en profundidad cómo se desarrollarán las tareas en este nuevo horario, haciendo hincapié en el cumplimiento de la jornada laboral, el pago correspondiente por horas nocturnas y la necesidad de evitar turnos rotativos, una modalidad que ya se venía aplicando en otros comercios y que el sindicato busca corregir.

En este sentido, se informó que serán alrededor de seis los trabajadores afectados al turno nocturno: cuatro en salón, un cajero, un jefe y personal de seguridad. La jornada se extenderá de 23 a 7 horas, con una carga efectiva de siete horas —tal como establece la legislación vigente— pero con remuneración equivalente a ocho.

Gremoliche destacó además que los propios empleados solicitaron desempeñarse en este horario, en muchos casos para poder compatibilizarlo con emprendimientos o actividades personales durante el día.

En materia de seguridad, se puso en marcha una prueba piloto que incluye la presencia de un guardia con un botón de alerta directa a la comisaría, lo que permitirá una rápida intervención ante cualquier situación. Asimismo, por prevención, el local permanecerá con el segundo piso y el estacionamiento cerrados a partir de las 23 horas.

Otra de las medidas acordadas es la prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante la franja nocturna, con el objetivo de evitar conflictos y resguardar tanto a los trabajadores como a los clientes.

Desde el Sindicato remarcaron que se realizará un seguimiento permanente durante el mes de prueba, en contacto directo con el delegado gremial, para verificar que se cumplan las condiciones pactadas.

Finalmente, Gremoliche subrayó que el rol del gremio no es obstaculizar la implementación del turno nocturno, sino garantizar que los trabajadores desarrollen sus tareas en condiciones adecuadas, con respeto por sus derechos y conforme a lo establecido por la ley