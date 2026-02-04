Detenida por hurto, amenazas y lesiones en Capital

Una mujer de 29 años, identificada como Ponce, fue detenida en la ciudad de San Juan por amenazas y lesiones en concurso real contra un hombre de 30 años.

El hecho ocurrió cuando la policía recibió un llamado por una agresión en calle Chile y Entre Ríos. Al llegar al lugar, se observó a la mujer agrediendo al hombre con golpes de puño y raspones en los brazos.

Según la víctima, la mujer le había quitado el teléfono celular para hacer una transferencia sin su autorización y se había transferido $800.000 pesos a otro alias. La mujer se negó a devolver el dinero, alegando que era un error del hombre.

Testigos del hecho relataron que la mujer agredió al hombre, lo insultó y le rompió la remera. La detenida fue puesta a disposición del Ayudante Fiscal Dr. Solera Alejandro, quien dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.