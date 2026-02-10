Detenida por robo de motocicleta en Capital

EL REPORTERO 10 de febrero de 2026
moto robada 15

Una mujer de 24 años, identificada como Villafañe, fue detenida en Capital por robo en grado de tentativa.

El hecho ocurrió en calle French y San Lorenzo, cuando una pareja a bordo de una motocicleta 110cc arrebataron un teléfono celular iPhone modelo 14Pro, color violeta, a un menor de edad.

La víctima, padre del menor, denunció el hecho. La policía logró aprehender a Villafañe, mientras que el acompañante se dio a la fuga y arrojó el teléfono celular.

La detenida se encuentra a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Quiroga Mario.

