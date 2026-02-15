Detenido por intento de robo de vehículo en Rawson

Un hombre de 23 años fue detenido en la intersección de Calle Meglioli y Pablo Ramella, Rawson, por intentar robar un vehículo.

El aprehendido, Arredondo, fue sorprendido por los efectivos de la Unidad Operativa B° Cesap, quienes se encontraban en el lugar.

El hombre intentó robar un vehículo que se encontraba estacionado en la banquina de Calle Meglioli, pero fue sorprendido por su dueña, quien se encontraba en el lugar. El aprehendido fue agredido por un grupo de personas antes de ser detenido por la policía.

El hombre fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson debido a las dolencias que presentaba.

El Ayudante Fiscal, Dr. Mendoza Gustavo, interviene en el caso.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/detenido-por-intento-de-robo-de-vehiculo-en-rawson/