Detenido por intento de robo en Cerámica San Lorenzo

EL REPORTERO 15 de febrero de 2026
ladron 15

Un hombre de 42 años fue detenido en la madrugada de hoy en la Cerámica San Lorenzo, ubicada en Calle Vidart al 686 (S), por intentar robar en la fábrica.

El aprehendido, Muñoz, fue aprehendido por dos efectivos que se encontraban realizando un servicio de adicional en la fábrica.

Según la reseña, los efectivos observaron al masculino descolgándose del cierre perimetral de la fábrica, por lo que comenzaron a perseguirlo, logrando su aprehensión en el interior de la fábrica.

La representante de la Cerámica San Lorenzo, se presentó en el lugar y denunció el intento de robo.

El Ayudante Fiscal, Dr. Díaz Alejandro, interviene en el caso.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/detenido-por-intento-de-robo-en-ceramica-san-lorenzo/

