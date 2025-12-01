Detenido por intento de robo en una camioneta

La Policía detuvo a un hombre por intento de hurto en la zona de la capital sanjuanina. Torres (45) fue aprehendido luego de ser sorprendido tratando de sustraer un bolso de una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, propiedad de un hombre de 38 años.

Lo encontraron escondido en el techo de un domicilio deshabitado en calle David Chávez, y lo aprehendieron.

Torres indicó que había escondido el bolso en el patio de un vecino, debajo de un horno de material de ladrillo. La Policía recuperó el bolso y lo devolvió a su dueño. Intervino UFI Flagrancia.