Detenido por lesiones, violación de domicilio y amenazas en Rawson

La Policía detuvo a un hombre por lesiones, violación de domicilio y amenazas en la zona de Villa Las Rosas, Rawson. Rodríguez de 27 años, fue aprehendido luego de agredir a su pareja y a los moradores de la vivienda, y posteriormente atacar a un oficial de policía con un cuchillo.

El personal policial, que se encontraba de recorrida de prevención y seguridad, fue comisionado al lugar por un sujeto que se encontraba en estado agresivo. Al llegar, se observó a Rodríguez gritando y tratando de ingresar al domicilio, amenazando con matar a todos.

Uno de los oficiales intentó calmar la situación, pero fue atacado con un cuchillo por Rodríguez, quien lanzó varias estocadas a los brazos y abdomen del oficial, sin lograr impactar ninguna de ellas.

El personal policial logró reducirlo. Los moradores también presentaban lesiones provocadas por el sujeto.

El Ayudante Fiscal, Dr. Martín Eder, de la UFI Flagrancia, se hizo presente en el lugar y dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.