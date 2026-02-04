Detenido por portación de arma de fuego en terminal de ómnibus

Un hombre de 38 años, identificado como Carrizo, fue detenido en la terminal de ómnibus de la ciudad de San Juan por portación de arma de fuego.

El hecho ocurrió cuando un efectivo policial que se encontraba cumpliendo funciones de seguridad en el lugar observó a un sujeto en actitud sospechosa a la salida de los baños de caballeros. Al notar la presencia policial, el sujeto aceleró el paso, lo que motivó a la policía a interceptarlo.

Al momento de la requisa, se encontró en la mochila del detenido un arma de fuego aparentemente calibre 22. Se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia y se puso a disposición del Ayudante Fiscal Dr. Mariano Teja.