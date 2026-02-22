Detenido por robar en un domicilio de Pocito

EL REPORTERO 22 de febrero de 2026
ladron 17

Un hombre de 33 años fue detenido en el Barrio Foecyt, Pocito, acusado de robar un teléfono celular y violar el domicilio de una mujer.

El hecho ocurrió en la casa de una mujer de 54 años, quien denunció que un sujeto había ingresado a su vivienda por una ventana y le había robado un teléfono celular Samsung A12. La policía de la Sub-Comisaría Buenaventura Luna y la División Comando Radioeléctrico Sur llegaron al lugar y aprehendieron a Aguero, de 33 años, en el interior de la casa de su ex-pareja.

Aguero fue agredido por vecinos del barrio, pero no sufrió lesiones graves. En su poder se encontró el teléfono celular robado y una gorra. La policía también encontró prendas de vestir que Aguero había arrojado en la casa de su ex.

El Ayudante Fiscal, Dr. Juan Mattar, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, caratulando el hecho como Robo Agravado por Escalamiento y Violación de Domicilio. Aguero se encuentra detenido y a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/detenido-por-robar-en-un-domicilio-de-pocito/

Más historias

cuchillo 1

Detenidos por robo agravado en Capital

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026
ladron 19

Aprehendido tras intento de robo en domicilio de Chimbas

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026
auto robado 6

Secuestro de vehículo adulterado en Rawson

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026