Un hombre de 33 años fue detenido en el Barrio Foecyt, Pocito, acusado de robar un teléfono celular y violar el domicilio de una mujer.

El hecho ocurrió en la casa de una mujer de 54 años, quien denunció que un sujeto había ingresado a su vivienda por una ventana y le había robado un teléfono celular Samsung A12. La policía de la Sub-Comisaría Buenaventura Luna y la División Comando Radioeléctrico Sur llegaron al lugar y aprehendieron a Aguero, de 33 años, en el interior de la casa de su ex-pareja.

Aguero fue agredido por vecinos del barrio, pero no sufrió lesiones graves. En su poder se encontró el teléfono celular robado y una gorra. La policía también encontró prendas de vestir que Aguero había arrojado en la casa de su ex.

El Ayudante Fiscal, Dr. Juan Mattar, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, caratulando el hecho como Robo Agravado por Escalamiento y Violación de Domicilio. Aguero se encuentra detenido y a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/detenido-por-robar-en-un-domicilio-de-pocito/