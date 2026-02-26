Detenido por robo agravado en Rawson

EL REPORTERO 26 de febrero de 2026
cuchillo 2

Un hombre de 22 años, identificado como Agüero, fue detenido en Rawson por robo agravado con arma blanca.

La víctima, una mujer de 23 años, fue abordada por Agüero, quien la golpeó y le sustrajo una cartera, zapatillas, pasajes y una llave. Agüero exhibió un cuchillo durante el hecho.

La policía llegó al lugar y aprehendió a Agüero, secuestrando el cuchillo y los objetos robados. El Ayudante Fiscal dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. Agüero se encuentra detenido y a disposición de la justicia.

