Detenido por robo de efectos en Pocito

La División Comando Radioeléctrico Sur informó que, en la mañana de hoy, se detuvo a Morales Enzo Ariel, de 26 años, por el delito de robo agravado por efracción en el Barrio Manuel Lemos, Pocito. El detenido había ingresado a una vivienda y sustraído varios efectos, incluyendo un televisor, un teléfono y herramientas.

El personal policial siguió en el lugar y logró aprehender al sospechoso en el Barrio San Martin, donde se secuestraron varios objetos robados, incluyendo herramientas y un elemento cortopunzante. El damnificado reconoció los efectos como de su propiedad.

El ayudante fiscal Dr. Ceruti Andrés dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido quedó a disposición de la justicia. La Comisaría Sexta intervino en el caso junto con la División Comando Radioeléctrico Sur.